Эксперт Григорян назвал два лучших летних трансфера в РПЛ

Тренер и телеэксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» назвал самые удачные трансферы в РПЛ в летнее межсезонье.

На первое место он безоговорочно поставил французского полузащитника «Краснодара» Гаэтана Перрена, подчеркнув, что давно игрок такого масштаба не переходил в РПЛ. Григорян отметил, что этот футболист может выступать и на позиции «десятки», заменив тем самым Эдуарда Сперцяна.

Трансфер Перрена из «Осера» обошелся «Краснодару» в €5 млн. В шести матчах РПЛ и Кубка России француз забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Также Григорян выделил Жедсона Фернандеша из «Спартака». Португальский полузащитник перешел в российский чемпионат из «Бешикташа», в пяти матчах РПЛ он отметился голом и голевой передачей.

