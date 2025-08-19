Эксперт Холгова оценила желание Тодоренко рожать в режиме онлайн

Известная телеведущая Регина Тодоренко объявила о намерении транслировать свои роды в интернете, вызвав бурную реакцию в соцсетях. Пока одни пользователи поддерживают смелость звезды, другие обрушились с критикой на ее мужа Влада Топалова, а эксперты задаются вопросом о допустимости таких форматов. Международный эксперт по этикету Альбина Холгова признает право знаменитостей на самовыражение, но предупреждает о недопустимости пересечения определенных границ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, демонстрация процессов, связанных с анатомическими изменениями, — это зона, которая должна оставаться приватной. Роды являются прежде всего медицинской процедурой, а не шоу.

Эксперт обращает внимание на психологический аспект: не все зрители готовы к подобному контенту. У некоторых может возникнуть паническая атака или травмирующая реакция. Холгова напоминает, что рождение ребенка — это интимное таинство, которое традиционно происходит вдали от публичных глаз.

Специалист по этикету осуждает тенденцию, когда знаменитости готовы на любые эпатажные действия ради повышения популярности. Подобные шаги, по ее мнению, демонстрируют пренебрежение не только к нормам приличия, но и к психологическому благополучию аудитории.

