Регина Тодоренко назвала пол своего третьего ребенка
Беременная Регина Тодоренко назвала пол третьего ребенка
Вопреки распространяющимся догадкам, Регина Тодоренко долгое время не афишировала свою третью беременность. Однако скрывать округлившийся живот стало невозможно, и звезда подтвердила скорое пополнение в семействе.
Недавно Регина, которой исполнилось 35 лет, объявила пол будущего ребенка: у нее и Влада Топалова родится третий сын! Об этом она рассказала в прямом эфире RuTV. Интересно, что многие пророчили Тодоренко рождение дочери.
Несмотря на то что супруги, возможно, хотели бы разбавить исключительно мужскую компанию детей, они очень рады, ведь они давно мечтали о большой семье.
В этот раз Тодоренко планирует взять небольшой перерыв в работе после рождения ребенка. С первыми двумя сыновьями она не позволяла себе длительного отдыха и сразу возвращалась к активной деятельности — путешествиям, съемкам и телепередачам.
Регина объявила о своей третьей беременности в день своего 35-летия — 14 июня.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально стали мужем и женой в 2018 году. Пара откровенно признает, что в их отношениях бывают трудности и не всегда все идеально, как может показаться со стороны.
Ранее сообщалось, что поклонники Муцениеце отреагировали на новость о подтвержденной беременности.