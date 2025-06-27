Регина Тодоренко назвала пол своего третьего ребенка

Вопреки распространяющимся догадкам, Регина Тодоренко долгое время не афишировала свою третью беременность. Однако скрывать округлившийся живот стало невозможно, и звезда подтвердила скорое пополнение в семействе.

Недавно Регина, которой исполнилось 35 лет, объявила пол будущего ребенка: у нее и Влада Топалова родится третий сын! Об этом она рассказала в прямом эфире RuTV. Интересно, что многие пророчили Тодоренко рождение дочери.

Несмотря на то что супруги, возможно, хотели бы разбавить исключительно мужскую компанию детей, они очень рады, ведь они давно мечтали о большой семье.

В этот раз Тодоренко планирует взять небольшой перерыв в работе после рождения ребенка. С первыми двумя сыновьями она не позволяла себе длительного отдыха и сразу возвращалась к активной деятельности — путешествиям, съемкам и телепередачам.

Регина объявила о своей третьей беременности в день своего 35-летия — 14 июня.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально стали мужем и женой в 2018 году. Пара откровенно признает, что в их отношениях бывают трудности и не всегда все идеально, как может показаться со стороны.

Ранее сообщалось, что поклонники Муцениеце отреагировали на новость о подтвержденной беременности.