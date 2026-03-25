Эксперт оптимистично оценил работу Карседо в «Спартаке»

Бывший защитник «Уфы», футбольный эксперт Алексей Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался об изменениях в игре «Спартака» после того, как красно-белых возглавил Хуан Карлос Карседо.

По мнению эксперта, при испанце стилистика игры команды не меняется, даже если происходят перестановки в составе, тогда как Деян Станкович, предыдущий тренер «Спартака», «жонглировал стилистикой игры».

«У нынешней команды алгоритм практически всегда одинаковый. У нее крайние защитники заходят в центр и атакуют полуфланги, вингеры в широкой позиции, Барко ищет мяч в центре. Нападающий может быть хоть Угальде, хоть Гарсия, хоть даже Мартинс. Эти функции все равно на поле проявляются», — подметил Никитин.

Собеседник «Чемпионата» также отметил повышение качества стандартов, при которых важную роль играет Наиль Умяров, ставящий блоки игрокам обороняющейся команды. Никитин считает, что при Карседо у «Спартака» появилось свое лицо, работу испанского тренера он оценил со сдержанным оптимизмом.

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» в январе. Весной красно-белые одержали три победы в четырех матчах в РПЛ. «Спартак» проиграл лишь «Зениту» (0:2), при этом показав достаточно качественную игру. В чемпионате страны команда идет на шестом месте.

