Месси перешел в «Спартак»

В академию московского «Спартака» перешел футболист по имени Месси. Полное имя 11-летнего игрока — Месси Юрьевич Жмырь.

Юный полузащитник уже успел сыграть за команду «Спартака» 2014 года рождения. В стартовом матче он провел на поле 60 минут.

Известно, что ранее Месси Жмырь был игроком академии «Краснодара». В составе «быков» полузащитник провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что он охреневает от окончательного списка сборной России на мартовские товарищеские матчи. Недоумение Генича вызвало отсутствие в команде нападающего Александра Соболева, находящегося в хорошей форме.