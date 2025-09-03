Эксперт пояснил причину роста стоимости билетов на мероприятия

С 1 сентября 2025 года сферу организации публичных мероприятий в России ждут существенные изменения — вступают в силу единые федеральные требования к проведению массовых зрелищ. Ключевым нововведением станет обязанность организаторов заранее уведомлять органы власти всех уровней о планируемых событиях, что направлено на усиление контроля за их безопасностью и согласованностью. Как пояснил предприниматель Дмитрий Даньшов, участвующий в проведении фестивалей «Лоза и муза» и «Покровский собор», новые правила систематизируют ранее разрозненные нормы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, документ четко разграничивает зоны ответственности между владельцами площадок, организаторами и контролирующими органами. Хотя формально требования не являются абсолютно новыми, их унификация и детализация неизбежно усложнят подготовительные процессы.

Эксперт добавил, что практическими последствиями ужесточения регулирования станет рост затрат на организацию мероприятий и, как следствие, повышение стоимости билетов для зрителей. Кроме того, увеличение административной нагрузки может привести к тому, что часть организаторов, особенно малых и начинающих, откажется от проведения мероприятий из-за возросших бюрократических и финансовых барьеров.

По его мнению, для опытных организаторов, заблаговременно готовящих документы и учитывающих правовые нюансы, новые требования останутся выполнимыми. Таким образом, реформа нацелена на создание более прозрачной и безопасной среды для массовых мероприятий, но ее обратной стороной может стать снижение событийного разнообразия и доступности культурных мероприятий для аудитории.

