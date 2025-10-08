Эксперт раскритиковал Карпина за состав сборной России на октябрьском сборе

Главный тренер команды Валерий Карпин пригласил на сбор, в ходе которого пройдут товарищеские матчи с Ираном и Боливией, 30 игроков: это четыре вратаря, десять защитников, 13 полузащитников и всего три нападающих. Позже стало ясно, что защитник Руслан Литвинов, полузащитник Даниил Фомин и нападающий Тамерлан Мусаев пропустят сбор из-за повреждений.

Корнеев удивился тому, что на сбор было вызвано так много полузащитников — более трех человек на одну позицию. Также эксперт считает, что Карпину стоило пригласить на сбор больше нападающих. Он отметил, что на эту позицию могли бы претендовать находящийся в неплохой форме Александр Соболев из «Зенита» или восстановившийся после травмы динамовец Константин Тюкавин.

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что в союзе довольны работой Валерия Карпина.