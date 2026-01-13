Эксперт рассказала, где заканчивается эпатаж и начинается табу для селебрити

В мире светских раутов и красных дорожек действуют свои, порой парадоксальные, правила. Международный эксперт по этикету Альбина Холгова в беседе с Общественной Службой Новостей заявила , что у звезд шоу-бизнеса есть исключительное право носить откровенные наряды, даже перешагнув порог почтенного возраста. По ее словам, этикет для знаменитостей — особая статья, где главная функция — поражать и удивлять публику, а не следовать условностям обыденной жизни.

Холгова поясняет, что критику в адрес возрастных селебрити, щеголяющих в открытых нарядах, нельзя считать обоснованной с точки зрения протокола. Для артистов, чья профессия связана с образом и эпатажем, подобные выходки — часть профессионального кода, позволительная даже в 90 лет. Более того, эксперт отмечает, что право на откровенный силуэт не является абсолютной монополией звезд. Любая женщина, сохранившая прекрасную форму и ухоженность, независимо от возраста, имеет полное моральное право подчеркнуть достоинства фигуры.

Однако даже для избранных существуют непреодолимые границы. Эксперт подчеркивает, что ни один закон светского общества не позволяет появляться на публике в «абсолютно нагом виде», особенно если тело явно демонстрирует признаки старения. Это считается строжайшим табу, которое не нарушает ни одна уважающая себя знаменитость. Примером нарушения этих негласных правил собеседница приводит скандал вокруг Стаса Костюшкина, раскритикованного за демонстрацию обнаженного торса, что публика сочла неуместным.

По ее мнению, модная вседозволенность для звезд оказывается иллюзорной. Итог рассуждений специалиста сводится к тому, что за видимой свободой скрывается четкий, хотя и неочевидный, протокол: этикет разрешает эпатаж, но жестко пресекает вульгарность. Право на откровенность заканчивается там, где начинается неуважение к зрителю и собственному достоинству, независимо от статуса и возраста.

