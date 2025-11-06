Эксперт: российский «спринт аля рус» мешает побеждать на международной арене

Российский лыжный спринт сталкивается с системной проблемой, связанной с несоответствием отечественных гоночных стандартов международным требованиям. Как отметил в интервью NEWS.ru вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский, длина спринтерских дистанций в России значительно превышает мировые нормативы, что негативно сказывается на конкурентоспособности отечественных спортсменов.

Эксперт пояснил, что если на международных соревнованиях спринтерский круг преодолевается за две-три минуты, то в российских гонках аналогичные дистанции длятся четыре-пять минут. Эта практика, получившая ироничное название «спринт аля рус», лишает спортсменов необходимого опыта скоростной борьбы и плотного тактического контакта с соперниками, который характерен для этапов Кубка мира и Олимпиад.

По его словам, следствием такой ситуации становится отставание российских лыжников в развитии скоростной выносливости и тактического мышления, необходимых для успешного выступления на международной арене. Проблема усугубляется отсутствием в России высокогорных тренировочных баз, вынуждающим спортсменов проводить сборы в Европе.

Спортсмен добавил, что для возвращения конкурентоспособности российскому лыжному спорту требуется пересмотр тренировочных методик и гоночных стандартов. Приведение длины спринтерских дистанций в соответствие с международными нормативами стало бы важным шагом на пути адаптации отечественных спортсменов к требованиям современного мирового лыжного спорта.

