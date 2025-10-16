Эксперты объяснили серию неудач у Мирры Андреевой

Сильнейшая российская теннисистка Мирра Андреева на турнире в китайском Нинбо потерпела третье поражение подряд, уступив 219-й ракетке мира китаянке Чжу Линь. Эксперты объяснили «РБК Спорт», почем у 18-летняя спортсменка далека от своей формы начала сезона, когда она выиграла два тысячника подряд.

Известный российский теннисист Андрей Ольховский считает, что главная причина неудач — психологическая. Мирра растеряла уверенность, не справилась с давлением и теперь у нее «нет того огонька в глазах».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что Андреевой необходимо улучшить общую подготовку, сделав упор на атлетизме.

Мирра Андреева еще не готова играть такое обилие соревнований как сейчас, считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Тренерам спортсменки необходимо не допускать психологической перегрузки. При этом глава ФТР уверен, что Мирра по праву занимает шестое место в рейтинге, а неудачи нужно просто пережить, это проблема роста.

