Экстрасенс Кузнецова пояснила опасность частых визитов на могилу

Фигурист Петр Чернышев продолжает ежедневно посещать могилу своей покойной супруги Анастасии Заворотнюк, что вызывает обеспокоенность у специалистов по эзотерике. Ясновидящая Николь Кузнецова предупреждает, что такая привычка может нести скрытую опасность для живых. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, кладбище — место для умерших, а не для живых. Постоянно находясь там, человек неосознанно притягивает к себе смерть и тревожит покой усопших. Эксперт отмечает, что такая практика заставляет «смерть присматриваться» к посетителю.

Ясновидящая подчеркнула, что подобное поведение может иметь серьезные психологические последствия, мешая процессу естественного проживания горя. Кузнецова настоятельно рекомендует Чернышеву сократить частоту посещений, чтобы сохранить собственную энергетику и дать покой душе Заворотнюк.

По ее мнению, хотя проявление любви и памяти достойно уважения, во всем важна мера. Необходимо найти другие способы выражения чувств, которые не будут нарушать границы между мирами и мешать процессу исцеления после утраты.

