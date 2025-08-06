Экстрасенс Кузнецова пояснила опасность показа фото младенца

Популярная практика звезд публиковать фотографии во время беременности и сразу после рождения ребенка может нести скрытые угрозы. Общественная Служба Новостей обратилась к экстрасенсу Николь Кузнецовой, известной своими взглядами на энергетическую безопасность, чтобы узнать о потенциальных рисках таких откровений.

Она предостерегла от частого фотографирования беременных женщин, особенно в периоды усталости или эмоциональной нестабильности. Она объяснила, что каждый снимок – это не просто картинка, а процесс энергообмена, способный негативно повлиять на здоровье как будущей матери, так и ребенка. Особую опасность, по мнению экстрасенса, представляет публичная демонстрация новорожденных в соцсетях или на мероприятиях. Энергетика младенца крайне уязвима, и посторонние взгляды, а тем более негативные мысли или энергетические посылы, могут серьезно нарушить его развитие и самочувствие. Кузнецова подчеркнула, что слабая естественная защита малышей делает их мишенями для сглаза или иного негативного воздействия, последствия которого могут быть трагическими, вплоть до летального исхода.

Игнорирование этих предостережений, согласно взглядам Кузнецовой, чревато серьезными проблемами: от ухудшения физического и эмоционального состояния матери и ребенка во время беременности до реальных угроз здоровью и даже жизни новорожденного из-за его незащищенности перед чужими энергиями и возможным сглазом.

В целом стремление знаменитостей поделиться радостью материнства в соцсетях или СМИ, с точки зрения энергетической безопасности, представляет значительный риск. Николь Кузнецова настоятельно рекомендует беременным женщинам и молодым матерям осознанно ограничивать публичность, сохранять приватность и максимально оберегать себя и младенца от излишнего внимания, чтобы защитить их уязвимую энергетику от потенциально вредоносных внешних воздействий.

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