Экстрасенс Дарья Миронова в интервью Общественной Службе Новостей высказала необычное мнение о певице Анне Седоковой, назвав ее современной «черной вдовой». По словам парапсихолога, любой мужчина, вступающий в отношения со знаменитостью, неизбежно сталкивается с серьезными негативными последствиями.

Миронова пояснила, что Седокова обладает особой энергетикой, которая систематически лишает партнеров жизненных сил. Специалист утверждает, что певица не только морально и физически истощает своих избранников, но и присваивает их финансовое благополучие и личный успех, используя эти ресурсы для продления собственного процветания.

Практическим следствием таких отношений, согласно версии экстрасенса, становится полное разрушение жизни мужчин. Миронова предупреждает, что связь с певицей может привести к катастрофическим последствиям для любого, кто решится разделить с ней судьбу.

Однако итогом этого мрачного прогноза становится потенциальное решение проблемы. Парапсихолог указывает, что у Седоковой существует возможность избавиться от тяжелого энергетического груза через специальный ритуал очищения, который мог бы разорвать этот деструктивный цикл и дать шанс на построение здоровых отношений в будущем.

Ранее были раскрыты причины подозрительных отношений Седоковой с сыном.