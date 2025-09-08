«Занял роль отца»: раскрыты причины подозрительных отношений Седоковой с сыном

Сын Анны Седоковой не впустил ее в квартиру из-за большого букета цветов, с которым пришла певица. Он несколько раз закрыл перед ней дверь, а Анна уговаривала Гектора впустить ее домой и пообещала, что больше никогда не получит цветы. Также Седокова подчеркнула, что вообще не знает, от кого букет. Такое поведение мальчика обусловлено тем, что он встал на место потерянного родителя, то есть отца, и играет его роль, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова.

Эксперт отметила, что в семейной системе дети занимают любые пустоты. Именно поэтому часто судьба ребенка оказывается связана с судьбой кого-то в роду.

«Кто, либо рано умер, ушел, пропал без вести, заключен в тюрьму или другие малоприятные заведения. Дети автоматически заполняют собой пустоту, скажем так. Соответственно, когда родители расходятся, ребенок встает на роль отсутствующего родителя. Причем это не зависит от пола, даже девочка может вставать на роль отсутствующего папы. Например, начинать защищать и выгораживать маму или ревновать ее к новым мужчинам и принимать на себя мужскую ролевую модель. Тем более это относится к мальчикам», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, это нормально и не означает, что Анна разбаловала ребенка.

«Если она редко появляется дома, то вообще это более чем понятно. Неважно, от кого она получила букет — он как символ ее жизни в другом месте и востребованности. Но действовать стоит в первую очередь в интересах не ребенка, а ее личной жизни, но стараясь, чтобы это не ущемляло интересы ребенка», — продолжила Метальникова.

Необходимо просто проводить с ребенком достаточно времени, дарить ему любви столько, сколько есть, и стараться, чтобы ее было больше, подчеркнула психолог.

«Обычно у женщины это достаточно хорошо получается, у большинства из них есть такой термин — достаточно хорошая мать — и вот практически любая мать достаточно хорошая для своего ребенка. В случае ревности нужно пояснить ребенку, что у вас своя жизнь, а у него своя. Сказать: «Я хочу жить свою жизнь и по мере сил помогать тебе жить твою жизнь. Я люблю тебя, ты всегда будешь моим сыном, самым любимым. Даже если у меня появится мужчина и еще дети. Это ничего не изменит в том, что ты был, есть и будешь всегда моим любимым сыном». Важно дать ребенку понять, что между вами ничего не изменится», — заключила психолог.

Ранее стало известно, что блогеры Чекалины могут отделаться условным сроком, если возместят ущерб.