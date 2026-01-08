Елена Костылева покинула академию «Триумф» спустя две с половиной недели

Чемпионка России среди юниоров перешла в «Триумф» из «Ангелов Плющенко» 21 декабря. В «Триумфе» сообщали, что спортсменка успешно восстанавливает прыжки и нацелена на самый высокий результат. Однако, как выяснилось, рвения Елены хватило ненадолго.

«Система нашей академии — это в первую очередь работа: тяжелая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем», — говорится в посте «Триумфа» в телеграм-канале.

Также в нем отмечается, что фигуристка регулярно пропускала тренировки и не выполняла тренировочные задания.

Мать Елены Костылевой, Ирина, не смогла укротить свой крутой нрав и здесь: как и в случае с «Ангелами Плющенко», она пыталась вмешиваться в работу академии, подчеркнули в «Триумфе».

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил 8 января, что Елена Костылева возвращается в его академию.