Фигуристка Костылева вернулась в академию Плющенко

Родители забрали юную спортсменку из «Ангелов» после того, как несколько месяцев продолжался безумный скандал между представителями академии и Ириной Костылевой, матерью фигуристки.

«Мы все живем и все делаем ради наших детей. Ради Лены,и только ради нее, мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество — в Светлый Христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа», — написал Евгений Плющенко в своем телеграм-канале.

После ухода из академии Плющенко новым тренером Елены должна была стать Софья Федченко, которая тренирует Алину Горбачеву, бронзового призера чемпионата России и серебряного призера финал Гран-при прошлого сезона. Она заявила, что ее не пугает история взаимоотношений Ирины Костылевой с прежними тренерами дочери.

Елена Костылева является чемпионкой страны среди юниоров и победительницей юниорского Гран-при прошлого сезона.