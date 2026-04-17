Елена Товстик трогательно обратилась к младшему сыну в его день рождения

Елена Товстик, бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика, который ушел от нее к модели Полине Дибровой, опубликовала трогательное обращение к младшему сыну по случаю его дня рождения, сообщает The Voice.

Женщина поделилась свежими фотографиями мальчика и написала текст, полный любви, боли и надежды, который не оставил равнодушными ее подписчиков.

В своем послании Елена призналась, что ребенок появился на свет на месяц раньше срока, и это были очень тяжелые роды. Легкие новорожденного не раскрылись, и первые три недели своей жизни мальчик провел в кувезе, борясь за дыхание. В это время сам Товстик находился в Аргентине, и Елене пришлось пережить этот страшный момент в одиночку.

«Мать отдаст жизнь за того мужчину, которого родила. Малыш, с днем рождения. 14 апреля 2 года. Мы справимся, ты самый сильный в роду, судьбоносный ребенок. Мы с тобой воины и победители, мы проехали с тобой на велосипеде в горах 500 км на самые великие, высокие вершины Италии, 5 дней и разделили медаль на двоих, ты, уже прожив в утробе все испытания, имеешь этот характер, ты выжил со мной», — написала Елена.

Особенно эмоционально прозвучала фраза о том, что Артур «был оставлен отцом» и не увидел своих родителей вместе, ведь развод Елены и Романа произошел несколько месяцев назад, и если бы не расставание, 7 апреля они отпраздновали бы 20 лет совместной жизни.

У бывших супругов шестеро детей, причем старшие переехали жить к отцу, а младшие остались с матерью. Елена, тяжело переживающая развод, тем не менее, старается обратить свою боль в успех: она начала записывать музыкальные треки и писать книгу, находя в творчестве выход из кризиса.

Ранее модель Полина Диброва объяснила, почему не отказывается от фамилии бывшего мужа.