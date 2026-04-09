Заслуженная артистка РФ Елена Ваенга призналась, что не сочиняет новые песни уже восемь лет. Об этом она рассказала в программе Александра Винника «Дегустация Личности», сообщает Super.ru. Артистка объяснила творческую паузу глубокими внутренними переменами.

Ваенга отметила, что сильно изменилась в своем поведении и мировоззрении. По словам певицы, новых тем для песен сейчас она не ходит: старые идеи уже полностью реализованы, и она избегает повторения пройденного.

«Я очень сильно изменившийся человек с 30 до 49 лет. За эти 20 лет я очень изменилась в своем поведении. Есть вещи, которые я никогда не сделаю. Я даже думать так не подумаю», — отметила Ваенга.

Некоторые лирические темы больше не соответствуют ее нынешнему мироощущению, добавила певица. Она подчеркнула, что многим песням предшествовало ее не очень хорошее поведение, которое она теперь считает неприемлемым. Певица не уточнила, о каких именно поступках идет речь, но дала понять, что прошлые модели поведения больше не вписываются в ее сегодняшнюю жизнь.

