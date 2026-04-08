Игорь Матвиенко подал заявку на регистрацию бренда «Иванушки International»

Продюсерский центр Игоря Матвиенко подал заявку на регистрацию товарного знака «Иванушки International», сообщает Super.ru. Документы поступили в Роспатент 6 апреля. В случае одобрения бренд можно будет использовать для выпуска музыкальной продукции, организации концертов, кинопроката, издания книг, производства фильмов, а также для услуг композиторов и артистов.

По информации источника, финансовое положение компании Матвиенко при этом неоднозначное. Согласно отчетности, ООО «Продюсерский Центр И. Матвиенко» выручило 75 млн рублей за 2025 год. Однако чистый убыток составил 38 млн рублей. 95% компании принадлежит самому Матвиенко, остальные 5% — его сыну Станиславу.

Сам продюсер ранее допустил, что название группы может быть изменено из-за вступившего в силу закона об ограничении использования иностранных слов. По этой причине слово «International» может исчезнуть из названия коллектива. Новое имя группы, вероятно, будет звучать как «Иванушки».

