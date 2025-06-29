Елена Воробей пропала после проблем со здоровьем из-за похудения

В июне текущего года пресса сообщила о проблемах со здоровьем у известной российской артистки Елены Воробей. Как сообщил портал News.ru , стали известны подробности о ее состоянии и месте проживания.

По информации изданий, Елена Воробей столкнулась с осложнениями после попыток сбросить вес. Причиной набора веса стал разрыв с женихом, с которым планировалось создание семьи.

Для похудения она прибегла к спортивным тренировкам и начала использовать препарат для диабетиков, вызывающий снижение аппетита. Подчеркивается, что артистка находилась в состоянии преддиабета и принимала лекарство под наблюдением врача.

В итоге Елена Воробей потеряла 14 кг, однако побочных эффектов избежать не удалось. Она жаловалась на упадок сил и потерю сознания. В ноябре 2022 года артистка сообщила о своем отъезде в Израиль. По словам Елены, московская обстановка вызывала у нее стресс, а в Израиле она смогла возобновить работу и встретиться с коллегами.

Елена Воробей подчеркнула, что столкнулась с критикой из-за своей поездки. Позже в интернете появилась информация о ее окончательном переезде, которую она опровергла, вернувшись в Москву после гастролей по Израилю.

Впоследствии Елена оказалась в центре нового скандала. Она планировала дать два концерта в Германии вместе с украинским ведущим Владимиром Евсеевым, проживающим в Одесской области и поддерживающим украинскую армию. При этом, как отметили СМИ, Елена Воробей не анонсировала данные концерты в своих социальных сетях.

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