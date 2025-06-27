Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Попов частично ослеп

Российский актер Роман Попов, прославившийся по роли Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублевки», столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, передает журнал StarHit.

По информации источника, у актера произошел рецидив онкологического заболевания — астроцитома третьей степени, которая проявилась осложнениями на способности видеть.

Попов рассказал, что в результате рецидива он ослеп на правый глаз — там зрение полностью отсутствует (0 процентов). Левый глаз сохранил видимость на около 300 процентов, отметил актер.

Несмотря на сложную ситуацию, артист намерен пройти курс химиотерапии. До ее начала, добавил Попов, он будет принимать участие в съемках. Также актер понадеялся, что зритель «ничего не увидит» на своих экранах.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что народного артиста РСФСР Михаила Борского госпитализировали в отделение сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге.