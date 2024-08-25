Эмигрировавший актер Кузнецов* задолжал ФНС более 200 тыс. рублей

Эмигрировавший из России актер Александр Кузнецов*, известный по роли Хельмута в фильме «Фантастические твари», оставил на родине приличный долг перед налоговой, сумма которого составляет более 200 тыс. рублей. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что у 32-летнего артиста осталась компания, которая занимается видеопродакшеном и производством видеоконтента, несмотря на то что последний заказ был произведен пять лет назад. Уехав из страны, актер не закрыл ИП, и все это время начислялись налоги и штрафы.

Отмечается, что ранее актер признавался, что среди «непрямых» членов семьи у него имеются действующие украинские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что блогер Гусейн Гасанов погасил задолженность перед ФНС.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.