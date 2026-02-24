Эмпатия или репутация: звездам напомнили о выборе в эпоху перемен

В звездном мире разгорелся нешуточный спор о том, что можно и нельзя показывать в социальных сетях. Актер Егор Бероев неожиданно резко высказался в адрес коллег, которые продолжают заполнять ленты снимками с шикарных зарубежных курортов. По его мнению, такая откровенная демонстрация праздной жизни на фоне непростых времен лишь бесит обычных людей и лишний раз подчеркивает пропасть между народом и элитой. Иосиф Пригожин, известный продюсер, с Бероевым полностью согласился. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он считает, что многим представителям шоу-бизнеса катастрофически не хватает эмпатии. Некоторые артисты ведут себя так, будто их статус позволяет плевать на любые нормы и общественные настроения. Пригожин напомнил о громких скандалах с участием Анастасии Ивлеевой и других селебрити, которые дорого поплатились за свою глухоту к реальности. Когда страна живет в условиях спецвыставки, продолжает продюсер, нужно просто набраться терпения и перестать подливать масла в огонь, раздражая людей своим пафосом.

Впрочем, Пригожин признался, что и сам грешит курортными фото, но, по его словам, в них нет показной роскоши. Да и вообще, он и его семья все чаще выбирают отдых внутри страны. В России, уверен продюсер, масса прекрасных мест, и звездам давно пора обратить на них внимание, вместо того чтобы светить «лазурными берегами».

По его словам, знаменитостям стоит задуматься о том, какой сигнал они посылают публике. Времена изменились, и прежние модели поведения, когда артист живет в своем отдельном мире, больше не работают. Либо эмпатия и уважение к зрителю, либо репутационные потери и народное негодование — выбор, по сути, небогатый.

