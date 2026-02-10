Российская эстрада в последние годы все чаще вызывает вопросы не столько о качестве творчества, сколько о размерах гонораров и моральном облике ее героев. Музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался по этому поводу, заявив, что артистам пора сократить доходы и законодательно ограничить плату за выступления. По его мнению, именно огромные деньги, которые некоторые звезды получают за один концерт, создают у них иллюзию вседозволенности и отрывают от реальности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Проблема, как считает Соседов, не только в самих суммах, которые могут достигать миллионов рублей, но и в том, что это богатство часто не подкреплено социальной ответственностью. Критик указывает на парадокс: артисты, имеющие миллионные состояния, порой уклоняются от уплаты налогов и коммунальных платежей — сумм, несоизмеримо меньших их гонораров. Такое поведение он называет позором, отмечая, что даже голливудские знаменитости, чьи доходы несравнимо выше, платят налоги как вопрос чести, а не принуждения.

Последствия текущей ситуации выходят за рамки скандалов в медиа. По мнению эксперта, она формирует у публики искаженные представления о ценностях и подрывает доверие к институтам. Соседов призывает власти наконец поднять этот вопрос на государственном уровне: установить фиксированный максимум за выступление, который не должен достигать миллиона рублей, и лишать права выступать тех, кто имеет долги перед бюджетом.

