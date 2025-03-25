«Енисей» подписал африканского легионера, который дебютировал во взрослом футболе в 14 лет

Футболист находился в статусе свободного агента, поэтому его можно было заявить вне трансферного окна.

В биографии Белема есть примечательный факт: он дебютировал во взрослом футболе в 14 лет. В 18 полузащитник перебрался в Австрию, где играл за клубы низших дивизионов, а затем перешел в более статусный турецкий «Аданаспор». Последние два года выступал за африканские клубы. Белем привлекался в молодежную и юниорскую сборные своей страны.

Возглавляемый Андреем Тихоновым «Енисей» занимает седьмое место в Первой лиге и ведет борьбу за попадание в стыковые матчи. От «зоны стыков» красноярский клуб отделяют шесть очков.

Ранее футболист «Велеса» Евгений Песиков одной и той же фразой ответил на все вопросы журналиста в ходе флеш-интервью.