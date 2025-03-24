Футболист «Велеса» нашел универсальный ответ на все вопросы журналистов

Вингер столичного «Велеса», выступающего во Второй лиге, Евгений Песиков отметился бодрым интервью после матча своей команды с «Машуком», в котором москвичи проиграли, ведя со счетом 2:0.

На все вопросы журналиста футболист ответил одной фразой: «Не знаю».

Видео завирусилось в Сети, и в клубе на это отреагировали.

«В связи с повышенным вниманием к футболисту нашего клуба Евгению Песикову мы приняли решение назначить Евгения штатным исполнителем флеш-интервью на ближайшие два тура», — говорится в сообщении пресс-службы «Велеса».

25-летний Песиков выступает за «Велес» с 2023 года. По данным портала Transfermarkt, московский клуб выкупил футболиста у «Енисея» за 27 тыс. евро. Песиков сыграл за «Велес» 55 матчей, забил восемь мячей и отдал шесть передач.

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