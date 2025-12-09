Тренер Ташуев рассказал о предчувствии скорой работы в РПЛ

Российский тренер Сергей Ташуев заявил Metaratings.ru, что в скором времени планирует приступить к работе в одном из клубов РПЛ.

Специалист, остающийся без работы с мая, сказал, что не собирается скучать по РПЛ, потому что должен получить новое назначение.

«Я готов работать в РПЛ, думаю, скоро уже начну, правда, не знаю где. Это предчувствие, но и переговоры уже есть», — сказал Ташуев.

Последним клубом 66-летнего Сергея Ташуева был грозненский «Ахмат». Тренер подал в отставку после поражения грозненской команды от «Урала» в первом переходном матче.

