Еще один российский голкипер перебрался в НХЛ
Голкипер Бережной подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс»
Фото: [ХК «Динамо»]
Российский голкипер Станислав Бережной подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».
22-летний Бережной в минувшем сезоне выступал за СКА, но 8 июля перешел в московское «Динамо» в рамках обмена на защитника Бреннана Менелла. Через неделю он расторг соглашение с бело-голубыми.
В минувшем сезоне голкипер провел лишь один матч в КХЛ, выйдя на замену в игре с «Амуром» (7:5).
В ростере «Чикаго» уже есть три голкипера — Спенсер Найт, Арвид Содерблум и Лоран Броссуа. Поэтому с высокой долей вероятности россиянин начнет сезон в фарм-клубе.
Ранее российский голкипер Илья Набоков, подписавший контракт с «Колорадо Эвеланш», рассказал, как его встретили в американском клубе.