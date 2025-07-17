Еще один российский голкипер перебрался в НХЛ

22-летний Бережной в минувшем сезоне выступал за СКА, но 8 июля перешел в московское «Динамо» в рамках обмена на защитника Бреннана Менелла. Через неделю он расторг соглашение с бело-голубыми.

В минувшем сезоне голкипер провел лишь один матч в КХЛ, выйдя на замену в игре с «Амуром» (7:5).

В ростере «Чикаго» уже есть три голкипера — Спенсер Найт, Арвид Содерблум и Лоран Броссуа. Поэтому с высокой долей вероятности россиянин начнет сезон в фарм-клубе.

Ранее российский голкипер Илья Набоков, подписавший контракт с «Колорадо Эвеланш», рассказал, как его встретили в американском клубе.