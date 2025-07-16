Российский новичок «Колорадо» рассказал о теплом приеме в клубе

Голкипер Илья Набоков, подписавший двухлетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», рассказал о том, как его встретили в Северной Америке.

Он отметил, что ему всем помогли по приезде, в частности предоставили переводчика, так как сам хоккеист плохо владеет английским. Сейчас Набоков плотно взялся за изучение языка.

В 2024 году Илья Набоков стал обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» и был признан самым ценным игроком плей-офф. После этого «Эвеланш» выбрали его на драфте под общим 36-м номером.

У 22-летнего Набокова есть неплохой шанс дебютировать в НХЛ уже в этом сезоне. Основной вратарь «Колорадо» — Маккензи Блэквуд, с которым клуб подписал пятилетний контракт с кэпхитом $5,25. У бэкапа Скотта Веджвуда остается год по контракту с зарплатой $1,5 млн. В целом вратарскую линию «Колорадо» нельзя назвать сверхнадежной.

Ранее стало известно, что звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин через год может вернуться в КХЛ.