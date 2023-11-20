Еще тринадцать выпусков киножурнала «Вслух» выйдет в эфир до конца года

Тридцать пять выпусков мультижанрового киножурнала «ВСЛУХ!» вышли в эфир в текущем году, до конца года выйдет еще тринадцать выпусков, сообщила пресс-служба кинокомпании «Артос», которая реализует проект.

Журнал стартовал в прошлом году. Он является современным переосмыслением художественного киножурнала «ФЕТИЛЬ». Выпуски «ВСЛУХ!» ориентированы на российскую и зарубежную аудиторию и посвящены таким ценностям, как правда, семья, память, вера, любовь, Родина и победа.

Всего во втором сезоне кинематографисты планируют снять 144 киноновеллы. В каждом выпуске зрители увидят по три социальные художественные новеллы о самых актуальных темах в России и в мире.

Премьера второго сезона киножурнала состоялась в конце марта, напомнил соучредитель кинокомпании «Артос» и режиссер Константин Харалампидис.

«Говорим вслух о том, о чем все думают — такова основная идея нашего киножурнала. <…> Первый выпуск мы посвятили женщинам и тем проблемам, которыe иx волнуют, c которыми они ежедневно сталкиваются. Эстафету продолжил выпуск o перипетияx современной медицины, порой напоминающей альтернативнoe искусствo. Мы хотим сделать второй сезон ещe болee метким и острым», — отметил режиссер.

В первом сезоне «ВСЛУХ!» вышли двадцать четыре выпуска, состоящие из семидесяти двух новелл. Участие в них принимали известные российские актеры.

В этом году при поддержке Фонда кино проект начал выходить в 220 кинотеатрах по всей стране. Как и легендарный «ФИТИЛЬ» киножурнал «ВСЛУХ!» демонстрируется в составе блока социальной рекламы перед показом фильма.

Киножурнал «ВСЛУХ!» размещен в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс дзен», а также на видеохостинге Rutube.

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