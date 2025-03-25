ЭСК подтвердила легитимность второго гола «Спартака» в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия РФС определила, что главный арбитр матча «Спартак» — «Зенит» Сергей Иванов справедливо засчитал второй гол в ворота гостей.

Комиссия единогласно поддержала решение арбитра, отметив, что у нее нет оснований не доверять прочерченным VAR офсайдным линиям при проверке гола. Проверить легитимность взятия ворот ЭСК просил «Зенит».

Центральный матч 21-го тура РПЛ завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Решающий мяч в компенсированное время забил Кристофер Мартинс. Победа позволила красно-белым догнать «Зенит» в турнирной таблице, у обеих команд по 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков дал интервью, в котором признался, что не получает удовольствия в играх за клуб.