Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала три обращения московского «Спартака» по итогам матча с «Зенитом» (0:2) в 21-м туре РПЛ и одно из них признала обоснованным.

Комиссия подтвердила справедливость действий арбитра Сергея Карасева в эпизоде с полузащитником «Зенита» Венделом и хавбеком «Спартака Романом Зобниным. После единоборства оба игрока оказались на земле, и бразилец ударил соперника ногой в живот. Карасев показал Венделу желтую карточку. Комиссия посчитала такое наказание достаточным, поскольку в действиях игрока „Зенита“ „нет чрезмерной силы или жестокости“.

А вот в эпизоде с нападающим «Зенита» Александром Соболевым и полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым арбитр, по мнению комиссии, ошибся. Зенитовец угодил рукой в лицо спартаковцу, Карасев нарушения не увидел. ЭСК считает, что Соболеву нужно было показать желтую карточку, которая стала бы для него второй в матче.

Также комиссия признала правильным назначение пенальти в ворота «Спартака» после контакта защитника Кристофера Ву с вингером «Зенита» Педро.

