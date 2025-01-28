«Есть 30 дней, чтобы найти решение»: клуб Единой лиги ВТБ заявил о банкротстве

Баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге ВТБ, подал заявление о банкротстве. Об этом проинформировал телеканал «Матч ТВ», сославшись на слова генерального директора клуба Камо Погосяна.

По его словам, процесс банкротства может быть завершен в течение 30 дней. У клуба есть возможность найти решение и обсудить ситуацию с властями региона.

В текущем сезоне «Самара» занимает 11‑е место из 12 возможных в таблице Единой лиги ВТБ, одержав семь побед в 27 играх. Клуб «Самара» начал свое участие в Единой лиге ВТБ в 2023 году. В предыдущем сезоне команда финишировала на десятом месте.

Ранее сообщалось, что подмосковная команда заняла третье место на втором тандеме «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3.