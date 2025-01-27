Подмосковная команда заняла третье место на втором тандеме «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3

Подмосковная женская команда «Khimki Power» заняла третье место в ходе второго тандема «Мастер» чемпионата России по баскетболу в формате 3×3. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что коллективом руководит Олеся Абрамовская, ​в его состав вошли Татьяна Казакова, Вера Шнейдер, Анна Бочкарева и Софья Шабунина. В ходе состязаний за выход в финал подмосковные спортсменки уступили екатеринбургским баскетболисткам из команды «Десерт» со счетом 16:21.

Соревнования проходили в Перми, его организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.