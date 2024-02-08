Эстония запретила концерт Клавы Коки в Таллине

В Таллине отменен концерт исполнительницы Клавдии Высоковой, выступающей под псевдонимом Клава Кока, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в музыкальной среде.

Отмечается, что причиной отмены выступления певицы стала ее позиция по поводу конфликта на Украине. Ранее Кока неоднократно высказывалась в патриотическом духе, поддерживая ВС РФ.

«Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки в Таллине. Потому что она не осудила СВО», — приводится в публикации.

Эстонские власти сочли концерт артистки прямой угрозой национальной безопасности прибалтийской республике.

Сама Клава Кока произошедшее пока никак не подтвердила и не опровергла.

Ранее сообщалось, что живущая в Израиле правнучка прославленного советского летчика Валерия Чкалова призвала Запад нанести ядерный удар по Москве.