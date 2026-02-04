28 эстонских клубов направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису с требованием прекратить солидарные выплаты российским клубам и исключить их из структуры союза.

Начиная с 2022 года УЕФА перечислил в адрес РФС €10,8 млн в качестве солидарных выплат. В декабре прошлого года сообщалось, что российские клубы получат еще €3,83 млн.

Председатель правления «Тарту Велко» Март Раамат объяснил, что инициатива эстонских клубов вызвана недавним заявлением президента ФИФА Джанни Инфантино, который призвал вернуть российский футбол на международную арену и впредь больше не накладывать санкции ни на одну страну по политическим мотивам.

«Мы надеемся, что президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак, представляющий Эстонию в исполнительном комитете УЕФА, также выступит за прекращение выплат России и недопущение возвращения российского футбола в европейскую футбольную семью», — сказал Раамат.

Ранее на Украине Джанни Инфантино включили в базу «Миротворец».