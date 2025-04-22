Этери Тутберидзе подала в суд на коммунальную компанию из-за потопа

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подала в суд на коммунальные службы после аварии, произошедшей в ее квартире. Об этом стало известно газете «Московский комсомолец». Виновник инцидента будет определен в процессе судебного разбирательства.

Отмечается, что авария в виде потопа в квартире, расположенной в элитном доме на Котельнической набережной в Москве, привела к значительным повреждениям. Тутберидзе получила в собственность апартаменты в 2009 году. По слухам, эту квартиру ей подарил знаменитый конькобежец Сергей Буянов, с которым у нее якобы был роман.

В 2022 году появилась информация о продаже московской квартиры, однако она не была подтверждена. Тутберидзе продолжает оставаться владелицей апартаментов.

По данным «МК», дело находится на рассмотрении в Таганском суде Москвы. Тутберидзе подала иск против государственного бюджетного учреждения (ГБУ), отвечающего за эксплуатацию высотных административных и жилых домов.

Как пишет газета, специалисты уже провели экспертизу, которая определила ущерб, причиненный квартире от коммунальной аварии.

Ранее сообщалось, что суд в Москве взыскал долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с брата актера Александра Домогарова.