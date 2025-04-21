В Москве взыскали долги за ЖКУ с брата Александра Домогарова

Мировой судья в Москве взыскал с брата актера Александра Домогарова, Андрея Юрьевича, задолженность за жилищно-коммунальные услуги — по иску управляющей компании было вынесено сразу три решения. Об этом пишет РИА Новости.

Судебный участок № 222 Академического района Москвы рассмотрел дела в отношении Андрея Домогарова — брата известного актера Александра Домогарова. Поводом стали накопленные долги по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в пресс-службе суда, за апрель текущего года вынесено три решения по искам, поданным ГБУ «Жилищник». Организация добивалась взыскания средств за неоплаченные коммунальные услуги. Подробности суммы долга не уточняются, однако факт наличия задолженности был подтвержден, и требования истца удовлетворены.

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