«Эти мелодии зовут петь и танцевать»: в Пушкино с аншлагом прошла премьера детского мюзикла про Красную Шапочку

Премьера мюзикла для детей «Красная Шапочка энд Серый Волк» прошла в Пушкинском музыкально-драматическом театре. На первом показе детской сказки, которую создали знаменитый российский композитор Евгений Крылатов и драматург Наталья Кузьминых, собрался полный зал зрителей.

На спектакль пригласили многодетные семьи, ребят с инвалидностью и детей участников спецоперации. Как сказал худрук театра Борис Урецкий, артисты сыграли задорную забавную сказку, которую поставил молодой режиссер Роман Бакке, а костюмы создал художник Максим Филиппов.

«Сказку отличает необычный сюжет: Красная Шапочка и Серый Волк совместно спасают бабушку из рук злого разбойника. Как отметила автор стихов и песен Наталья Кузьминых, этот спектакль идет в 21-ом театре России, но пушкинская постановка — одна из самых веселых за последние годы», — с гордостью заявил Урецкий.

Художественный руководитель добавил, что труппа готовилась ставить мюзикл целых полтора года. Коллектив увлекла яркая веселая музыка советского композитора.

«Эти мелодии зовут петь и танцевать. А наши декорации в стиле детского рисунка уносят зрителей в театральный мир. В этом сезоне наш театр готовит еще две премьеры: спектакль «Ночь в оперетте» и мюзикл «Здравствуйте, я ваша тетя», — отметил Борис.

Главные роли музыкальной сказки доверены молодым актерам. Красную Шапочку сыграет актриса Екатерина Ерина, которая на сцене отметила свой 25-летний юбилей. А роль волка доверили Антону Баранову, который знаком публике образами Бальзаминова и Домовенка Кузи.

Интересно, что согласно миссии театра, мюзикл будут показывать не только на родной сцене, но и в самых удаленных поселках Пушкинского городского округа и Московской области. Это сделают, чтобы нести театральное искусство тем, кому оно необходимо, особенно в эти минорные осенние дни.

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