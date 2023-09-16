«Шанс для юных драматургов»: в Пушкино пройдет фестиваль для молодых талантов

Начался отбор участников Межрегионального молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского», который пройдет в ноябре в Пушкино. О том, чего ждать гостям и участникам, нам рассказал худрук Пушкинского музыкального театра Борис Урецкий.

В этом году команда подмосковного театра уже провела фестиваль на открытом воздухе «МХТ 125. Все начиналось в Пушкино». В нем приняли участие более 2000 зрителей и пять профессиональных театров. Теперь в Пушкино начали подготовку фестиваля-конкурса, в котором смогут принять участие детские и юношеские коллективы. Событие состоится как раз в год юбилея Московского художественного театра, на грант Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

«Я очень надеюсь, что благодаря отборочному туру мы сможем собрать у нас в Пушкино ребят, которые олицетворяют будущее русского театра. Сегодня они уже сделали первые шаги, и мы надеемся поддержать их стремление к творчеству», — отмечает Урецкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш собеседник уверен, что организаторам удастся сформировать интересную конкурсную программу и не менее увлекательную внешнюю программу, в рамках которой пройдет обучение и школьников, и руководителей детских театров на базе спектаклей фестиваля.

«Кроме того я очень жду встречи с юными драматургами, для которых пройдет отдельный опен-колл*, и мы сможем свести друг с другом режиссеров и молодых авторов», — делится худрук.

Межрегиональный молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского» пройдет с 20 по 25 ноября в городском округе Пушкинский. На сценах выступят лучшие театральные коллективы молодежи Центрального федерального округа. Борис добавил, что фестиваль уже проходил в прошлые годы и собирал десятки коллективов и тысячи зрителей.

Ранее мы рассказывали о театральном фестивале в честь юбилея МХТ.

* специальная отборочная программа для участия в каком-либо проекте