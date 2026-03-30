«Это была гордыня, а не любовь»: Алферова впервые откровенно рассказала о переломном моменте после развода

Актриса, чей брак с Егором Бероевым считался одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе, спустя три года после расставания впервые откровенно рассказала о пережитом. Ксения Алферова назвала произошедшее «землетрясением», которое заставило ее пересмотреть отношение к себе и близким, сообщает Woman.ru.

Три года назад жизнь Алферовой разделилась на «до» и «после». Актриса не скрывает: развод с Бероевым, о котором стало известно в 2022 году (пара официально оформила расставание позже), стал для нее настоящим потрясением. Причиной, по данным СМИ, стала измена супруга. Недавно стало известно, что Бероев позже женился на молодой балерине Анне Панкратовой.

«Мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило! Даже в мыслях я танцевать не могла, ушло это состояние из меня совсем», — рассказала Алферова.

Актриса призналась, что в тот период перестала танцевать — даже в мыслях, — потеряла внутреннюю легкость и оказалась в состоянии, которое называет «землетрясением». По ее словам, Восстановление заняло три года и было мучительным. Актриса искала опору в вере: молилась, исповедовалась, причащалась, много читала и училась заново осознавать свои чувства.

Сегодня, по словам Ксении, она чувствует себя иначе — дышит полной грудью и живет полноценной жизнью. Но главный урок, который она вынесла из этой истории, касается не столько бывшего мужа, сколько ее самой. Алферова поняла: раньше она слишком сильно отдавала себя близким, пыталась их спасти.

«Это была гордыня, а не любовь», — признается актриса.

Теперь она предлагает помощь, но не навязывает ее, и впервые за долгое время чувствует, что твердо стоит на ногах.

С Бероевым у них сохранились теплые отношения ради дочери Евдокии. Саму новость о новом браке бывшего супруга Ксения не комментировала.

