Отец Эмина Агаларова развелся после 40 лет брака и женился на 27-летней девушке

Миллиардер, чье имя неразрывно связано с компанией Crocus Group, решил кардинально изменить личную жизнь. 70-летний Араз Агаларов развелся с супругой Ириной после 40 лет совместной жизни и официально оформил отношения с 27-летней Аленой Ивановой, сообщает Spletnik.

Араз Агаларов, состояние которого оценивается более чем в миллиард долларов, всегда предпочитал не афишировать детали личной жизни. Но новость о разводе и новом браке не осталась незамеченной.

После четырех десятилетий брака с одноклассницей Ириной, с которой бизнесмен вырастил двоих детей — сына Эмина (известного бизнесмена и певца) и дочь Шейлу, — Агаларов официально оформил отношения с молодой избранницей.

Избранницей миллиардера стала 27-летняя Алена Иванова. Пара уже воспитывает общих детей, а сама Алена сменила фамилию на Агаларову. Свадьба, по информации инсайдеров, прошла в узком семейном кругу, без лишней публичности.

Напомним, Араз Агаларов — президент и владелец Crocus Group. В 2020 году Forbes включил его в список 200 богатейших бизнесменов России (55-е место).

Семья Агаларовых оказалась в центре внимания и после трагедии в «Крокус Сити Холле» два года назад, когда их обвинили в недостаточном уровне безопасности. Тогда они отвергали все претензии.

