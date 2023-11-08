Пугачева выступит в Москве за 500 тысяч долларов - СМИ

Переехавшая сразу после начала СВО сначала в Израиль, а позднее на Кипр эстрадная певица Пугачева хочет в период предстоящих новогодних праздников устроить корпоративный чес.

Как передает Mash, ценник за выступление Примадоны взлетел до $150 тысяч по сравнению с данными на 2020 год. Причем сумма указана без учета трансфера, проживания и остальных условий райдера певицы.

За указанную сумму Пугачева готова петь в Дубае и на Кипре. Но рассматривает реально и выступление в Москве на Новый год. Правда, уже за сумму в 500 тыс долларом и при обязательном условии, что организаторы концерта сумеют сделать все качественно и, главное, тайно.

Ранее стало известно, что во время своего последнего двухдневного возвращения в Пугачева записала в студии звукозаписи «Салам» в Твери несколько композиций. Как сообщил РИА Новости звукорежиссер Игорь Лалетин, три песни были записаны Примадоной для личного пользования.