«Это какое-то недоразумение»: президент ЦСКА высказался о положительных допинг-пробах у игроков клуба

В апреле оба хоккеиста сдали положительные пробы на мельдоний, причем концентрация вещества в несколько раз превышала допустимую норму.

Функционер пояснил, что не может рассказать, как идет расследование РУСАДА, но при этом клуб провел ряд собственных внутренних расследований.

«Могу сказать одно — мы с ребятами в одной лодке, мы открыты и помогаем им, чем можем, и мы с ними общаемся. Для нас всех это была невозможная ситуация. Это какое-то недоразумение», — сказал Есмантович.

Также он подчеркнул, что клуб открыт для прессы в рамках этого разбирательства.

Ранее бывший тренер ЦСКА Илья Воробьев заявил, что Каменев и Седов — «последние, на кого можно было бы подумать, что они принимают запрещенные медпрепараты».