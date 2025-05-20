«Это какое-то недоразумение»: президент ЦСКА высказался о положительных допинг-пробах у игроков клуба
Президент ЦСКА Есмантович рассказал о расследовании допинг-дел игроков клуба
Фото: [Владислав Каменев/ПХК ЦСКА]
Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о
допинговых делах нападающего Владислава Каменева и Никиты Седова.
В апреле оба хоккеиста сдали положительные пробы на мельдоний, причем концентрация вещества в несколько раз превышала допустимую норму.
Функционер пояснил, что не может рассказать, как идет расследование РУСАДА, но при этом клуб провел ряд собственных внутренних расследований.
«Могу сказать одно — мы с ребятами в одной лодке, мы открыты и помогаем им, чем можем, и мы с ними общаемся. Для нас всех это была невозможная ситуация. Это какое-то недоразумение», — сказал Есмантович.
Также он подчеркнул, что клуб открыт для прессы в рамках этого разбирательства.
Ранее бывший тренер ЦСКА Илья Воробьев заявил, что Каменев и Седов — «последние, на кого можно было бы подумать, что они принимают запрещенные медпрепараты».