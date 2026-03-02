«Это Махачкала, детка»: Вадим Есеев высказался о погоде в матче с «Рубином»
Тренер Евсеев — о матче с «Рубином»: «Снег и для нашей команды был неудобен»
Фото: [ФК «Динамо» (Махачкала)]
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал сложную погоду, при которой прошел матч 19-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).
Он припомнил слова Хасанби Биджиева, место которого занял во время зимней паузы.
«Мой коллега-предшественник как говорил? „Это Махачкала, детка“. Это Россия: у нас на юге может быть снег, а где-то в Сибири в это же время — плюсовая температура», — сказал Евсеев.
Специалист подчеркнул, что снег мешал играть футболистам обеих команд. Евсеев также отметил, что перенос игры на другую дату вряд ли был возможен, поскольку махачкалинское «Динамо» продолжает борьбу в Кубке России. Кроме того, он обратил внимание, что у «Рубина» были травмированы ведущие игроки Мерлинд Даку, Угочукву Иву и Далер Кузяев, а в случае переноса игры они могли бы выздороветь и принять участие в игре.
После победы над «Рубином» махачкалинское «Динамо» покинуло зону стыковых матчей и поднялось на 12-е место. У команды 18 очков после 19 матчей.
Ранее выступавший за ряд российских клубов эквадорец Кристиан Нобоа объявил о завершении карьеры.