«Это Махачкала, детка»: Вадим Есеев высказался о погоде в матче с «Рубином»

Он припомнил слова Хасанби Биджиева, место которого занял во время зимней паузы.

«Мой коллега-предшественник как говорил? „Это Махачкала, детка“. Это Россия: у нас на юге может быть снег, а где-то в Сибири в это же время — плюсовая температура», — сказал Евсеев.

Специалист подчеркнул, что снег мешал играть футболистам обеих команд. Евсеев также отметил, что перенос игры на другую дату вряд ли был возможен, поскольку махачкалинское «Динамо» продолжает борьбу в Кубке России. Кроме того, он обратил внимание, что у «Рубина» были травмированы ведущие игроки Мерлинд Даку, Угочукву Иву и Далер Кузяев, а в случае переноса игры они могли бы выздороветь и принять участие в игре.

После победы над «Рубином» махачкалинское «Динамо» покинуло зону стыковых матчей и поднялось на 12-е место. У команды 18 очков после 19 матчей.

Ранее выступавший за ряд российских клубов эквадорец Кристиан Нобоа объявил о завершении карьеры.