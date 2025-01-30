«Это моя ученица и любовь»: Тарасова прокомментировала смерть фигуристки Волянской

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью ТАСС выразила свои соболезнования в связи с трагической гибелью 59-летней советской фигуристки Ирины Волянской.

Ранее издание сообщало, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились восемь фигуристов и четыре тренера, среди которых была и Инна Волянская. Коллеги подтвердили смерть спортсменки.

«Это моя ученица и любовь. Я крестила ее ребенка», — заявила Тарасова.

Тарасова выразила соболезнования родным и близким Волянской, а также Федерации фигурного катания США.

О трагедия стало известно утром 30 января, когда самолет American Airlines, вылетевший из Уичито, потерпел крушение в Вашингтоне, на борту находились 64 человека, включая четырех членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в разбившемся самолете находились фигуристы Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра, Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов и Данила Савельев.