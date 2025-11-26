«Это настоящие пытки»: Айза эмоционально высказалась о рабском ребцентре, работавшем в Дедовске

Телеведущая Айза-Лилуна Ай эмоционально высказалась о ситуации в Дедовске, где обнаружили нелегальный реабилитационный центр для подростков. В интервью NEWS.ru она заявила о существовании в России множества незаконных учреждений, где применяют жестокие методы.

Артистка заявила, что такие случаи, как в Подмосковье, должны вызывать общественный резонанс и привлекать внимание руководство страны.

«Я очень надеюсь, что власти обратят на это внимание. Мне очень жаль пострадавшего мальчика и его маму, я видела ее комментарии. На ее месте я бы рвала и метала и разносила бы на части людей, которые допустили такое», — сказала Айза.

Телеведущая отметила, что такие учреждения часто работают незаконно, при этом их легко создавать из-за пробелов в законодательстве.

Отдельно Айза добавила, что зависимость является серьезным заболеванием, а не пороком, и подход к ее лечению должен быть соответствующим. По ее мнению, издевательства над людьми, страдающими от зависимостей, абсолютно недопустимы и не могут быть оправданы.

Ранее появились жуткие подробности пыток, происходящих в подмосковном рехабе для подростков.