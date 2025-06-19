«Это нонсенс»: комментатор Генич удивился востребованности Карпина

При этом Карпин сохранил и пост главного тренера сборной России.

«Лично я возмущен, что у нас тренер, который не выиграл исторически ничего — ну, абсолютно ничего, он нетрофейный пока тренер — он настолько востребован, что необходим и сборной, и клубу, которые там ставят суперамбициозные цели. Для меня это нонсенс», — заявил Генич.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Он ничего не мог выиграть с национальной командой, так как с февраля 2022 года она была отстранена от участия в международных соревнованиях. Параллельно Карпин работал в «Ростове», который по своим возможностям вряд ли мог претендовать на самые высокие места. Лучшим местом «Ростова» в РПЛ при Карпине было четвертое, в 2023 году.

Валерий Карпин официально возглавил московское «Динамо» 13 июня.