Валерий Карпин назначен главным тренером футбольного клуба «Динамо» (Москва). Контракт с ним заключён на три года. Об этом официально объявили в пресс-службе клуба.

Ранее в СМИ и соцсетях появлялась информация, что специалист возглавит столичный клуб. Даже размещалось видео Карпина с динамовской майкой.

«Стремимся к тому, что у нас будет интенсивный прессинг, возврат в оборону, быстро выбегать в атаку», — заявил Карпин, поясняя о стиле «Динамо» в новом сезоне.

Специалист, ранее тренировавший «Спартак», вновь будет совмещать должности главного тренера сборной России и одного из клубов высшего дивизиона. Ранее он возглавлял «Ростов», который покинул в середине сезона 25 февраля.

Следует отметить, что значительную часть своей тренерской деятельности Карпин посвятил работе в «Спартаке» и «Ростове». Кроме того, он имел опыт работы в испанской «Мальорке» и армавирском «Торпедо».

С июля 2021 года Валерий Карпин возглавляет сборную России по футболу. В 2022 году команда была отстранена от участия в международных турнирах, но тренер продолжил работу с командой.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, отметил, что футбол — это одновременно и предмет гордости, и источник боли для России.