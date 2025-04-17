«Это потрясающий сюжет»: блогер Лебедев высказался о конфликте Даванкова и Мизулиной

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем новостном выпуске в соцсети «ВКонтакте» высказался о скандале между вице-спикером Государственной думы РФ Владиславом Даванковым и главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной, охарактеризовав ситуацию как «фантастическую».

Напряжение между политиком и общественным деятелем возникло после обращения Даванкова в МВД. Вице-спикер потребовал проверить Мизулину на возможное вымогательство.

Поводом для этого стали заявления бывшей супруги покойного рэпера Павла Ивлева (Паши Техника), утверждавшей, что глава ЛБИ «неформально решала вопросы», связанные с деятельностью музыканта.

«Это потрясающий сюжет, просто лучшая история этого года, фантастическая, я невероятно прям поражен тому, как развиваются события, запасся ведром попкорна и с удовольствием наблюдаю», — сказал Лебедев.

Помимо этого, Даванков призвал Мизулину отчитаться о расходовании 200 млн руб. бюджетных средств, выделенных на проекты возглавляемой ею организации.

Сама Мизулина резко ответила на обвинения, назвав обращение Даванкова «клеветническим доносом». Артемий Лебедев, в свою очередь, не упустил возможности пошутить над ситуацией, напомнив, что сама Мизулина ранее подавала на него и блогера Юрия Дудя* в суд за «оскорбление чести и достоинства».

Дизайнер понадеялся, что деятельность самой Мизулиной все-таки будет проверена.

Ранее сообщалось, что треш-стримерша из Чебоксар устроила дебош на одном с Екатериной Мизулиной борту самолета.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.